- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Армия РФ продвинулась на двух участках фронта: детали от DeepState
Осинтеры показали новую карту боевых действий, свидетельствующую о продвижении войск Путина в районе 4 населенных пунктов Украины.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 23 сентября. Армия РФ преуспевает в Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает DeepState.
Речь идет о продвижении вблизи трех населенных пунктов и еще в одном.
"Враг продвинулся вблизи Степного, Березового (Днепропетровская область - ред.), Новоивановки и в Ивановке (Запорожская область - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее захватчики имели определенные успехи в Донецкой области. Так, армия РФ продвинулась в Березовом, Новоэкономическом и Романовке на Донетчине. Оккупанты также продвинулись возле Новоивановки в Запорожской области.
«Враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки», — говорится в сообщении.
Примечательно, что на других участках фронта не фиксировались ни продвижение врага, ни успехов Сил обороны.
Напомним, по состоянию на 23 сентября потери РФ в войне против Украины составили 1 103 580 кафиров.
Так, за последние сутки ВСУ «закобзонили» 1010 российских военных.
Что касается потерь в технике, данные также обновили:
нков — 11199 (+5),
боевых бронированных машин - 23282,
артиллерийских систем - 33052 (+53),
РСЗО - 1495 (+2),
средств ПВО - 1218,
самолетов - 424 (+2),
вертолетов - 345 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 62 486 (+485),
крылатых ракет - 3747,
кораблей/катеров — 28,
подводных лодок - 1,
автомобильной техники и автоцистерн - 62 486 (+123),
специальной техники - 3969.