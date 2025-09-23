ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

Армия РФ продвинулась на двух участках фронта: детали от DeepState

Осинтеры показали новую карту боевых действий, свидетельствующую о продвижении войск Путина в районе 4 населенных пунктов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 23 сентября. Армия РФ преуспевает в Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает DeepState.

Речь идет о продвижении вблизи трех населенных пунктов и еще в одном.

"Враг продвинулся вблизи Степного, Березового (Днепропетровская область - ред.), Новоивановки и в Ивановке (Запорожская область - ред.)", - говорится в сообщении.

Степное Днепропетровской области

Степное Днепропетровской области

Березово Днепропетровской области

Березово Днепропетровской области

Ивановка Запорожской области

Ивановка Запорожской области

Новоивановка Запорожской области

Новоивановка Запорожской области

Ранее захватчики имели определенные успехи в Донецкой области. Так, армия РФ продвинулась в Березовом, Новоэкономическом и Романовке на Донетчине. Оккупанты также продвинулись возле Новоивановки в Запорожской области.

«Враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки», — говорится в сообщении.

Примечательно, что на других участках фронта не фиксировались ни продвижение врага, ни успехов Сил обороны.

Напомним, по состоянию на 23 сентября потери РФ в войне против Украины составили 1 103 580 кафиров.

Так, за последние сутки ВСУ «закобзонили» 1010 российских военных.

Что касается потерь в технике, данные также обновили:

  • нков — 11199 (+5),

  • боевых бронированных машин - 23282,

  • артиллерийских систем - 33052 (+53),

  • РСЗО - 1495 (+2),

  • средств ПВО - 1218,

  • самолетов - 424 (+2),

  • вертолетов - 345 (+1),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 62 486 (+485),

  • крылатых ракет - 3747,

  • кораблей/катеров — 28,

  • подводных лодок - 1,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 62 486 (+123),

  • специальной техники - 3969.

Дата публикации
Количество просмотров
135
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie