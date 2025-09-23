Армия РФ продвинулась на двух участках фронта: детали от DeepState

Фронт / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 23 сентября. Армия РФ преуспевает в Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает DeepState.

Речь идет о продвижении вблизи трех населенных пунктов и еще в одном.

"Враг продвинулся вблизи Степного, Березового (Днепропетровская область - ред.), Новоивановки и в Ивановке (Запорожская область - ред.)", - говорится в сообщении.

Степное Днепропетровской области

Березово Днепропетровской области

Ивановка Запорожской области

Новоивановка Запорожской области

Ранее захватчики имели определенные успехи в Донецкой области. Так, армия РФ продвинулась в Березовом, Новоэкономическом и Романовке на Донетчине. Оккупанты также продвинулись возле Новоивановки в Запорожской области.

Примечательно, что на других участках фронта не фиксировались ни продвижение врага, ни успехов Сил обороны.

Напомним, по состоянию на 23 сентября потери РФ в войне против Украины составили 1 103 580 кафиров.

Так, за последние сутки ВСУ «закобзонили» 1010 российских военных.

Что касается потерь в технике, данные также обновили: