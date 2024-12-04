Армия РФ пытается закрепиться на островах вблизи Херсона: детали от ВСУ

Армия Российской Федерации пытается закрепиться на островной зоне вблизи Херсона. Оккупанты проводит штурмы на этом направлении.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии "Суспільному".

По его словам, во время штурмов враг пытается захватить определенный плацдарм, чтобы взыскать туда как можно больше сил и средств украинских бойцов. Впрочем, все эти штурмы не имели успеха.

По данным украинской разведки, российские военные сейчас проводят подготовку штурмовых групп, специализированных на форсировании водных преград. Тренировки проходят на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Для отработки тактики привлекают катера, входящие в состав так называемой Днепровской флотилии. Часть этого подразделения была перемещена на Тендровскую и Кинбурнскую косы еще в начале осени. В ходе учений россияне отрабатывают переправу десантных групп и форсирование водных препятствий малыми пехотными подразделениями.

Напомним, издание Financial Times опубликовало материал, что Россия планирует захватить Херсон через Днепр. Для этого они собрали около 300 лодок для пересечения реки.

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