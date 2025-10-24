Армия РФ пыталась атаковать пассажирский поезд: что известно

Поезд

На подъезде к станции Краматорск российские войска предприняли попытку атаки пассажирского поезда №104/103 (Львов-Краматорск) с помощью беспилотного летательного аппарата.

Об этом пишет Укрзализныця.

Как сообщается, врагу не удалось попасть в подвижной состав. Однако взрывная волна повлекла за собой повреждение окон в трех вагонах. К счастью, никто из пассажиров и персонала не пострадал.

«Посадка на поезд в обратном направлении состоялась по расписанию, рейс №103/104 во Львов уже безопасно отправился из Краматорска. Пострадавшие вагоны будут заменены, сейчас продолжаем движение», — сообщили в «Укрзализныце».

Напомним, днем российские оккупанты атаковали Одесщину, применив три управляемых авиабомба с повышенной дальностью поражения, выпущенные из истребителя Су-34.

Ранее сообщалось, что за последние несколько недель российская армия усилила удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, превратив ее в одну из главных целей. Враг обстреливал железную дорогу в Полтавской, Одесской, Харьковской и Сумской областях, что привело к повреждениям депо, путей и жертвам среди пассажиров и сотрудников «Укрзализныци».

Также в Овруче Житомирской области 24 октября мужчина взорвал гранату в поезде, в результате чего погибли и 12 раненых. На месте инцидента работают правоохранители.