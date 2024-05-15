Армия РФ пыталась совершить на Харьковщине блицкриг: военный объяснил, удался ли он оккупантам

Российские оккупанты третий день находятся в пределах 3-6 километров от границы с Украиной. На Харьковщине они пытались совершить блицкриг, однако он не удался.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военнослужащий ВСУ и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, военные РФ хотели "просочиться" вглубь нашего государства и закрепиться.

"Следует понимать, что россиянам на Харьковщине не удался блицкриг. Хотя ресурс, который они привлекали, маршруты, которые они прокладывали, есть в основном с акцентом на пехоту. Россияне делали ставку на то, чтобы просочиться вглубь нашей территории и закрепиться, чтобы подтянуть технику". Видим, что многие техники, которые они аккумулировали перед наступлением, были уничтожены на самой территории России", - заметил Иван Тимочко.

Он добавил, что сейчас продолжаются бои за Волчанск. Сегодня, 15 мая, украинские защитники у этого населенного пункта уничтожили вражеские танки.

"То есть уничтожается тяжелая техника, которую россияне пытаются привлечь в поддержку пехоты. Пока каких-то танковых клиньев врагу не удается организовать. Бои будут продолжаться в таком же ритме. То есть линейные подразделения будут вести встречные бои по обоим направлениям. Россияне будут пытаться усилить свои подразделения", — подчеркнул военный.

Напомним, что россияне задействовали в Харьковской области не очень большое количество военнослужащих, что даже не превышает 10% от тех сил, которые могут продолжать наступательные действия.

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