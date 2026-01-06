Россияне использовали трубопровод для выхода в тыл ВСУ на Купянском направлении: что известно

Армия РФ / © Associated Press

Реклама

Российские оккупационные войска существенно активизировали наступательные действия на Купянском направлении, сделав ставку на массированное применение авиации. За последние сутки интенсивность ударов управляемыми авиабомбами (КАБами) по позициям украинских защитников выросла фактически вдвое.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил представитель управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам офицера, наблюдается значительное усиление давления со стороны противника. Захватчики пытаются использовать техническое преимущество в воздухе, чтобы истощить наши подразделения и подготовить почву для пехотных штурмов. Кроме стандартных методов ведения боя, россияне снова прибегают к нестандартным и рискованным попыткам проникновения в тыл украинских войск.

Реклама

В частности, Трегубов рассказал об очередном провале врага при попытке использовать подземные коммуникации.

«Была еще одна попытка использовать трубопровод на северном Купянском районе. Однако не удачная, потому что не рассчитали, что то, что могло сработать там еще четыре месяца назад, сегодня уже не сработает. И все просто потому, что, во-первых, визуально фиксируется весь трубопровод. А во-вторых, есть способы поражения. Поэтому сразу, когда они попытались это сделать, они там и были уничтожены. Был нанесен непосредственный удар, уничтожение по ним в момент их выхода», — сообщил спикер.

Что известно о ситуации на фронте?

Напомним, российские оккупационные войска не оставляют попыток приблизиться к окрестностям Запорожья. Враг уже предпринял единичные попытки зайти непосредственно в поселок Малокатериновка (Кушугумская община), фактически является южным пригородом областного центра.

К слову, часть города Гуляйполя Запорожской области находится под контролем российской армии. Россияне имеют значительное преимущество в живой силе и вооружении, но не захватили город. В Гуляйполе силы обороны продолжают держать оборону.

Реклама

Впрочем, противник пытается вытеснить украинских военных с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери.

По состоянию на утро 6 января 2026 года ВСУ уничтожили 1 213 460 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 940 военных. Данные уточняются.