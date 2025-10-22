Армия РФ с ночи наносит удары по Украине: у Зеленского отреагировали на атаку

Андрей Ермак. / © Getty Images

Этой ночью и утром российские войска ракетами и беспилотниками атаковали гражданских жителей. Такие действия Москвы - "привычный почерк террористического образования, которое маскируется под страну".

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что Украина давно согласилась на предложение США о прекращении огня. Затем агрессорка Россия игнорирует это.

"Москва же делает все, чтобы продолжать убийства. Это значит, что коллективных действий против Путина сегодня недостаточно и нужно делать больше всем вместе для того, чтобы он прекратил убивать наших людей. "Первопричиной войны является российский курс ненависти ко всем, который они избрали после 1991 года", - подчеркнул глава ОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью во время российской атаки погибли дети . В общей сложности российский обстрел унес жизни шести человек, в том числе двоих детей. Глава государства подчеркнул, что под прицелом была энергетика, но произошло много попаданий в жилые дома.