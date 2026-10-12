Атака российскими дронами «Шахед»

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Российская армия утром 12 октября атаковала Днепр. Сейчас известно о повреждениях в многоэтажке в результате удара.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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«Враг нанес удар по Днепру. Взрывной волной повреждены окна многоэтажного дома», — говорится в заявлении.

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Насчет пострадавших информация еще уточняется.

Ранее в соцсетях распространялась информация о взрыве в Днепре.

Впоследствии Ганжа проинформировал, что из-за атаки погиб один человек.

«Угроза продолжается. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги», — призвал глава ОВА.

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Последствия атаки по Днепру 12 октября (9 фото)

Напомним, вечером 10 октября российский дрон попал в девятиэтажку в Днепре, в результате чего были ранены три человека. Взрыв также повредил соседние дома, где выбило несколько сотен окон.

Заметим, утром 12 октября россияне нанесли несколько ударов по Киевскому району Харькова. Один из «Шахедов» попал в многоэтажку и разрушил этажи с 7-го по 9-й. На месте возник пожар, продолжаются поисково-спасательные работы. В результате попадания пострадали 11 человек. Кроме этого, один из дронов упал на территории частного дома, повредив забор и окна.

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