Армия РФ сбросила авиабомбы на школу в Сумской области: погибли два брата

В населенных пунктах области есть раненые.

Российская армия ударила управляемыми авиабомбами по школе в Сумской области. Погибли два человека.

Об этом рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона.

"К сожалению, у нас есть погибшие буквально сейчас, после авиационного налета. По населенному пункту Могрица был нанесен удар КАБами, в результате чего погибли два человека, среди них один ребенок", — рассказал руководитель ОВА.

По его словам, погибли брат и сестра. Парню было 22 года и девочке – всего шесть. Они находились во дворе школы, которая была уничтожена авиационным ударом РФ.

Кроме того, по его словам, по состоянию на данный момент в других населенных пунктах Сумщины зафиксированы еще двое раненых.

Позже прокуратура Сумской области уточнила, что в результате авиаудара погибли два брата: 6-ти и 23-х лет.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Сумскую область. Произошел "прилет" по селу Стецьковка. Информации о травмированных или погибших нет.

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