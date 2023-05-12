Армия РФ сбросила две авиабомбы на село в Херсонской области: фото разрушений

В ночь на пятницу, 12 мая, российская армия сбросили две управляемые авиабомбы на село Кизомис в Херсонской области. В населенном пункте существуют значительные разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

"Ночью вражеская авиация снова била по Кизомису. На мирный населенный пункт россияне сбросили две управляемые авиабомбы", — говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что авиационным ударом в Кизомысе полностью разрушены два жилых дома. Кроме того, восемь домов и административное здание получили повреждения.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Российская армия сбросила две управляемые авиабомбы в деревню Кизомис. / Фото: Херсонськая ОГА

В Кизомысе авиация РФ разрушила дома мирных жителей. / Фото: Херсонськая ОГА

В результате авиаудара по Кизомысу местные жители не пострадали. / Фото: Херсонськая ОГА

Как сообщалось, ночью 12 мая российская армия также сбросила управляемую авиабомбу на пограничную деревню Черниговской области. Оккупанты ударили по населенному пункту Архиповка. Ранения получили две местные жительницы.

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