ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
345
Время на прочтение
2 мин

Армия РФ штурмует пехотой северные границы: в ГПСУ рассказали, где идут бои

Российская пехота пытается продвинуться вглубь украинской территории и расширить зону контроля.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
© Getty Images

Российская армия увеличила количество обстрелов приграничных районов Украины на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине. При этом обстрелы сопровождаются попытками прорывов вражеских пехотных групп.

Об этом рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала «Мы-Украина» в рамках национального телемарафона.

По его словам, российская пехота пытается продвинуться вглубь украинской территории и расширить зону контроля.

В частности, за минувшие сутки пограничники отбили попытку такого продвижения в районе Волчанских Хуторов.

В целом, как сообщил Демченко, на Харьковщине напряженной остается ситуация в Волчанской громаде, где российские войска регулярно осуществляют штурмовые действия, пытаясь проверить украинскую оборону.

Активность противника также фиксируется в Краснопольской, Хотинской и Юнаковской громадах на Сумщине, а также в направлении населенного пункта Сопич.

«Существенных успехов противник, к счастью, нет. Украинские воины дают отпор таким действиям противника, применяя артиллерию, применяя беспилотники, и враг продолжает нести большие потери», — подчеркнул спикер ГПСУ.

Тем временем обстрелами приграничья оккупанты хотят усложнить логистику Сил обороны.

Андрей Демченко отметил, что наиболее интенсивные обстрелы в последнее время фиксируются в Сумской и Харьковской областях. На Черниговщине активность врага меньше, но и там ситуация напряженная.

Он добавил, что противник имеет преимущество в живой силе и средствах поражения, поэтому активность россиян на северных границах остается высокой.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Напомним, подразделения российской оккупационной армии начали активные штурмовые действия на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.

Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российская оккупационная армия готовится к усилению наступательных действий на фронте. В частности, россияне занимаются восстановлением боеспособности своих подразделений.

Между тем генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что весенняя кампания россиян, на которую Кремль возлагал большие надежды, фактически терпит крах. Несмотря на попытки усилить штурмы, враг не смог реализовать свои стратегические цели, а Силы обороны Украины успешно контратакуют и освобождают территории.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie