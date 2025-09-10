Армия РФ снова ударила "Шахедами" по Луцку: какие последствия

Взрыв / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 10 сентября российские войска ударили по Луцку Волынской области беспилотниками. Потерпевших и погибших нет.

Об этом сообщил мэр Игорь Полищук.

"Информация о серьезных разрушениях инфраструктуры отсутствует. Есть сообщения от граждан об обнаруженных обломках враждебных БпЛА в отдельных локациях", - добавил городской голова.

Реклама

Впоследствии глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий уточнил, что на территории региона зафиксировали несколько десятков российских.

"Погибших и раненых нет. В результате убытия произошло возгорание на одном из производственных помещений", - сообщил чиновник.

По его словам, все соответствующие службы работают на местах падения обломков.

Напомним, ночью на 10 сентября российская армия атаковала Львов ракетами и дронами. Обошлось без пострадавших. Информации о разрушении или повреждении местные власти не сообщили.