ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2043
Время на прочтение
1 мин

Армия РФ снова ударила "Шахедами" по Луцку: какие последствия

В результате падения обломков сбитых целей возник пожар на одном из производственных помещений.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 10 сентября российские войска ударили по Луцку Волынской области беспилотниками. Потерпевших и погибших нет.

Об этом сообщил мэр Игорь Полищук.

"Информация о серьезных разрушениях инфраструктуры отсутствует. Есть сообщения от граждан об обнаруженных обломках враждебных БпЛА в отдельных локациях", - добавил городской голова.

Впоследствии глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий уточнил, что на территории региона зафиксировали несколько десятков российских.

"Погибших и раненых нет. В результате убытия произошло возгорание на одном из производственных помещений", - сообщил чиновник.

По его словам, все соответствующие службы работают на местах падения обломков.

Напомним, ночью на 10 сентября российская армия атаковала Львов ракетами и дронами. Обошлось без пострадавших. Информации о разрушении или повреждении местные власти не сообщили.

Дата публикации
Количество просмотров
2043
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie