Армия РФ снова ударила "Шахедами" по Луцку: какие последствия
В результате падения обломков сбитых целей возник пожар на одном из производственных помещений.
В ночь на 10 сентября российские войска ударили по Луцку Волынской области беспилотниками. Потерпевших и погибших нет.
Об этом сообщил мэр Игорь Полищук.
"Информация о серьезных разрушениях инфраструктуры отсутствует. Есть сообщения от граждан об обнаруженных обломках враждебных БпЛА в отдельных локациях", - добавил городской голова.
Впоследствии глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий уточнил, что на территории региона зафиксировали несколько десятков российских.
"Погибших и раненых нет. В результате убытия произошло возгорание на одном из производственных помещений", - сообщил чиновник.
По его словам, все соответствующие службы работают на местах падения обломков.
Напомним, ночью на 10 сентября российская армия атаковала Львов ракетами и дронами. Обошлось без пострадавших. Информации о разрушении или повреждении местные власти не сообщили.