Армия РФ создает "клещи" вокруг города на Запорожском направлении: военный эксперт объяснил

В Запорожском направлении ситуация становится критической — российские войска пытаются взять в оперативное полуокружение город Орехов и поселок Степногорск. Противник использует тактику сверхмалых штурмовых групп для инфильтрации через линию обороны.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA.

По его словам, враг воспользовался опрокидыванием части украинских сил из Гуляйпольского направления на Покровск и активизировал наступательные действия к западу от Гуляйполя.

«Бои, которые сейчас идут к западу и востоку от Степногорска, свидетельствуют о том, что фактически противник пытается взять этот населенный пункт „в клеще“. Они тоже совершенно очевидны. Если мы немного увеличим карту, то увидим, что вокруг Орехова начинают формироваться „клещи“ оперативного полуокружения», — отметил Владислав Селезнев.

Эксперт отмечает, что сейчас эти угрозы находятся в «зачаточном состоянии», однако тенденции крайне тревожны. Прорыв россиян к западу от Гуляйполя создает предпосылки для оцепления украинских подразделений не только в самом городе, но и создает опасность для левого фланга обороны Орехова.

«Трасса Орехов — Новониколаевка может оказаться сначала под огневым влиянием противника. Если захватчик сможет продвигаться в десятки километров глубиной по широкой линии фронта, это создаст серьезные проблемы для всей нашей группировки на этом участке», — отметил эксперт.

По его словам, враг продолжает попытки создать «буферную зону» в Сумской области. Однако, по мнению Селезнева, оккупанты не имеют достаточно ресурсов для наступления на Сумы, а их активность в пограничном направлена на отвлечение Сил обороны и реагирование на присутствие украинских подразделений в Курской области РФ.

Какая ситуация на фронте?

Напомним, российская армия активизировала попытки проникнуть с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги. Похолодание затрудняет ведение боевых действий для обеих сторон.

А 8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Покровское направление остается эпицентром самых ожесточенных боев: ежедневно там фиксируется около 50 боевых столкновений.

Более 600 детей до сих пор остаются под постоянными обстрелами в поселке Кушугум на Запорожье. Из-за стремительного увеличения атак FPV-дронами и расширения «серой зоны», со 2 января здесь объявлена принудительная эвакуация семей с несовершеннолетними. Полицейские и волонтеры проводят ежедневные рейсы, вывозя людей под звуки детекторов дронов.

К слову, Александр Сырский рассказал, что Россия стремилась завершить начавшуюся в Украине войну «разгромом» 2025-го, выйдя в Одессу. В частности Москва стремилась отрезать украинцам выход к морю.