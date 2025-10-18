Армия РФ целый день атакует Сумы беспилотниками: "прилеты" у железной дороги и образовательных заведений

Сумы. / © Associated Press



В субботу, 18 октября, российская армия в течение дня атакует Сумы беспилотниками. В городе произошло много попаданий. Пока информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.

"В результате вражеской атаки сегодня зафиксированы попадания вблизи образовательных учреждений и объектов железнодорожной инфраструктуры", - подчеркнул чиновник.

По его словам, из-за российских обстрелов повреждены окна в пассажирских вагонах и здании вокзала.

Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров добавил , что армия РФ прицельно атакует гражданскую инфраструктуру Сумской общины ударными БПЛА.

Заметим, очевидцы сообщили "Суспільному" об атаке по железнодорожному вокзалу в Сумах. Есть повреждения окон в поездах и админзданиях.

ФОТО

Суммы под массированными ударами противника.

Попадания дронов произошли у железной дороги.

оккупанты попали по территории детского сада.

Заметим, в Сумах с ночи с небольшими перерывами раздаются сирены. Последняя тревога была объявлена в 14:21 из-за угрозы беспилотников. Местные медиа сообщали о серии взрывов, раздававшихся в областном центре.

Напомним, днем россияне ударили по АЗС в Сумах. Оккупанты прицельно атаковали ударным БпЛА автозаправку в Заречном районе города. По данным властей, обошлось без погибших.