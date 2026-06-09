Кинбурнская коса

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Российское военное командование приступило к выводу своих подразделений из Кинбурнской косы в Николаевской области. Силы обороны Украины фактически отрезали оккупантов от поставок, из-за чего их потери стремительно растут, а оборона участка стала невозможной.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW) и следует из данных партизанского движения «Атеш».

Логистический коллапс и безумные потери

По информации агентов «Атеш» в штабе российской группировки войск «Днепр», позиции на северной и западной частях Кинбурнской косы покидают подразделения 337-го десантно-штурмового полка (104-й дивизии НДС РФ).

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Причиной поспешного отступления стало полное прекращение поставок боеприпасов, топлива и продовольствия. Оккупанты оказались в изоляции и под постоянным огнем украинских беспилотников.

«Русские силы на косе оказались неспособны отражать удары украинских дронов, из-за чего потери врага растут безумными темпами. Остатки подразделений практически истощены из-за отсутствия пополнения и больше не способны держать оборону», — говорится в сообщении.

Часть уцелевших десантников командование РФ пытается экстренно перебросить на Запорожское направление (вероятно, в район Орехово или Гуляйполя).

Что говорят в ВСУ?

Спикер Сильных обороны юга Украины полковник Владислав Волошин отметил, что пока не может официально подтвердить или опровергнуть полный уход врага. Однако он подчеркнул, что украинская армия ведет планомерную работу по установлению огневого контроля над наземными линиями связи РФ в оккупированной Херсонской области. Следовательно, вытеснение россиян из косы является вполне логичным результатом этих операций.

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Аналитики: Это только начало

Военные аналитики подчеркивают, что успех ВСУ на Кинбурнской косе — это результат более широкой и долговременной кампании Украины по нанесению ударов средней дальности по российским тыловым коммуникациям на юге и востоке.

Эффект от уничтожения логистики врага только начинает проявляться в поле боя в полную силу. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время этот процесс масштабируется и российская оборона начнет сыпаться на других участках южного фронта.

Напомним, российские войска использовали позиции на Кинбурнской косе для регулярных артиллерийских и минометных обстрелов Очакова и прибрежных районов Николаевщины, которые расположены всего в четырех километрах через Днепровский залив.

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