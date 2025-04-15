- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 489
- Время на прочтение
- 1 мин
Армия РФ ударила баллистикой и беспилотниками: сколько целей сбила ПВО
Последствия российской атаки фиксируются в двух областях.
Ночью против 15 апреля российская армия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 52 БпЛА типа Shahed и беспилотниками -имитаторами разных типов. Силами ПВО уничтожено 26 дронов.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 12:00 подтверждены убытки 26 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. В результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Донетчина", - сообщили военные.
Отмечается, что 19 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.
Этой ночью оккупанты выпустили Искандер-М/KN-23 с территории Курской области, а беспилотники - по направлениям Миллерово и Приморско-Ахтарское.
Как сообщалось, этой ночью в Курске дроны попали в состав боеприпасов РФ. В городе раздавались сильные взрывы.