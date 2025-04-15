Армия РФ ударила баллистикой и беспилотниками: сколько целей сбила ПВО

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Ночью против 15 апреля российская армия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 52 БпЛА типа Shahed и беспилотниками -имитаторами разных типов. Силами ПВО уничтожено 26 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 12:00 подтверждены убытки 26 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. В результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Донетчина", - сообщили военные.

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Отмечается, что 19 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

Этой ночью оккупанты выпустили Искандер-М/KN-23 с территории Курской области, а беспилотники - по направлениям Миллерово и Приморско-Ахтарское.

Как сообщалось, этой ночью в Курске дроны попали в состав боеприпасов РФ. В городе раздавались сильные взрывы.

Дата публикации 17:12, 14.04.25 Количество просмотров 103 Сумы "слили"?! Скандал на фоне ударов ракетами!