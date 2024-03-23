Армия РФ ударила баллистикой по Одесской области: что известно

Пострадавших нет.
В субботу, 23 марта, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Одесской области. оккупанты атаковали баллистикой.
Об этом сообщили Силы обороны юга.
"Вражеская баллистическая ракета, вероятно, "Искандкр-М", направленная из временно оккупированного Крыма, попала по открытой территории Белгород-Днестровского района", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информации о разрушениях и пострадавших нет.
Кроме того, оккупанты в дальнейшем продолжают активную беспилотную разведку с моря. Сегодня над Черным морем были уничтожены два разведывательных дрона типа "Zala".
К слову, тревога в Одесской области продолжалась более часа – с 11:44 до 12:46. ПС предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Мониторинговые чаты информировали о воздушной цели из Крыма.
Как сообщалось, ночью 23 марта РФ атаковала БпЛА юг и восток Украины. Силы противовоздушной обороны результативно отработали по 12 снаряжениям.