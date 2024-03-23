Армия РФ ударила баллистикой по Одесской области: что известно

В субботу, 23 марта, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Одесской области. оккупанты атаковали баллистикой.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Вражеская баллистическая ракета, вероятно, "Искандкр-М", направленная из временно оккупированного Крыма, попала по открытой территории Белгород-Днестровского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о разрушениях и пострадавших нет.

Кроме того, оккупанты в дальнейшем продолжают активную беспилотную разведку с моря. Сегодня над Черным морем были уничтожены два разведывательных дрона типа "Zala".

К слову, тревога в Одесской области продолжалась более часа – с 11:44 до 12:46. ПС предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Мониторинговые чаты информировали о воздушной цели из Крыма.

Как сообщалось, ночью 23 марта РФ атаковала БпЛА юг и восток Украины. Силы противовоздушной обороны результативно отработали по 12 снаряжениям.

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