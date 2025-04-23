Армия РФ ударила беспилотником по Марганцу: количество погибших стремительно растет (обновлено)

БПЛА. / © Associated Press

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Российские военные атаковали беспилотником Марганец в Днепропетровской области. Многие погибшие.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли семь человек. Еще шесть - ранены", - говорится в сообщении.

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Впрочем, впоследствии чиновник уточнил, что вражеская атака унесла девять жизней. Число пострадавших возросло до 30.

Как сообщалось, утром 23 апреля россияне ударили БпЛА по многоэтажке в Харькове , в Индустриальном районе.

Дата публикации 07:14, 23.04.25 Количество просмотров 26 Взрывы раздавались один за другим! Атака на Одессу, Харьков, Днепропетровскую область и не только