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- Украина
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Армия РФ ударила беспилотником по Марганцу: количество погибших стремительно растет (обновлено)
По меньшей мере, шесть человек получили травмы.
Российские военные атаковали беспилотником Марганец в Днепропетровской области. Многие погибшие.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
"Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли семь человек. Еще шесть - ранены", - говорится в сообщении.
Впрочем, впоследствии чиновник уточнил, что вражеская атака унесла девять жизней. Число пострадавших возросло до 30.
Как сообщалось, утром 23 апреля россияне ударили БпЛА по многоэтажке в Харькове , в Индустриальном районе.