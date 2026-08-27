Армия РФ ударила по большому областному центру: первые детали от власти

Дым. / © Associated Press

Реклама

Ночью и с утра 27 августа Одесса оказалась под массированной атакой российской армии. В частности, в областном центре повреждена жилая многоэтажка.

Что известно об атаке на Одессу и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

В Одесском районе ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась более 5 часов. и закончилась в 07.13. Воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА из акватории Черного моря.

Реклама

Удар по Одессе — какие последствия

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил атаку на город. По его словам, предварительно обошлось без пострадавших. В результате обстрела повреждена инфраструктура, учебное заведение и многоэтажное здание.

«Почти всю ночь и утро враг терроризировал Одессу», — подчеркнул чиновник.

Напомним, этой ночью Россия ударила баллистикой по Украине. Воздушная тревога из-за этой угрозы была объявлена в 02:27 в восточных, южных и центральных областях Украины. Оккупанты ударили ракетами с территории Курской и Брянской областей.

В частности, Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Так, в Шевченковском районе упали обломки на территории учебного заведения.

Реклама

Новости партнеров