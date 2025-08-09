ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
9821
Время на прочтение
1 мин

Армия РФ ударила по Днепру ракетами: первые детали от власти

Из-за российского удара травмированы три человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © Associated Press

Утром 9 августа российские войска нанесли ракетный удар по Днепру . Произошли разрушения на территории предприятия. Повреждены автомобили и здания.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Из-за российского удара ракетами пострадали три человека: 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их госпитализировали в больницы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, под ударом оккупантов была Никопольщина. Есть погибший и пострадавший. В населённых пунктах района частично разрушены частные дома, хозяйственные постройки, линия электропередач.

В частности, из-за попадания FPV-дроном по Мировскому обществу вчера вечером вспыхнула хозяйственная постройка. Пламя спасатели потушили. Разбитое авто.

Напомним, ночью армия РФ в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. Утром ПС сообщили, что захватчики выпустили 47 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям. Также захватчики ударили двумя крылатыми ракетами Искандер-К из ТОТ Запорожской области.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie