Армия РФ ударила по энергетической инфраструктуре двух областей: что известно

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на вторник, 19 августа, российские войска совершили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области.

Об этом сообщили в Минэнерго.

В результате российской атаки возникли масштабные пожары. По информации министерства, последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре были зафиксированы 15 и 21 июня.

Кроме того, одновременно десятки дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы. В результате атаки повреждена наземная инфраструктура объекта.

"Специалисты уже осуществляют техническое обследование оборудования и оценивают объем убытков", - добавили в пресс-службе.

Между тем, "Черниговоблэнерго" сообщил, что в результате ночных обстрелов на Нежинщине было повреждено энергетическое оборудование. Утром без электроснабжения оказалось более 30 тысяч абонентов.

"Энергетики уже подключили объекты социальной инфраструктуры и разработали схему подключения бытовых потребителей. Эта схема будет реализована, как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, этой ночью россияне массированно ударили по Полтавщине. Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. В частности, в последнем в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.

Местные власти сообщили, что в Кременчуге обнаруживают опасные кассетные боеприпасы. Неразорванные элементы представляют смертельную угрозу, ведь могут взорваться в любой момент.