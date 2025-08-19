- Дата публикации
Армия РФ ударила по энергетической инфраструктуре двух областей: что известно
Тысячи людей остались без электроснабжения из-за российских "прилетов".
В ночь на вторник, 19 августа, российские войска совершили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области.
Об этом сообщили в Минэнерго.
В результате российской атаки возникли масштабные пожары. По информации министерства, последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре были зафиксированы 15 и 21 июня.
Кроме того, одновременно десятки дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы. В результате атаки повреждена наземная инфраструктура объекта.
"Специалисты уже осуществляют техническое обследование оборудования и оценивают объем убытков", - добавили в пресс-службе.
Между тем, "Черниговоблэнерго" сообщил, что в результате ночных обстрелов на Нежинщине было повреждено энергетическое оборудование. Утром без электроснабжения оказалось более 30 тысяч абонентов.
"Энергетики уже подключили объекты социальной инфраструктуры и разработали схему подключения бытовых потребителей. Эта схема будет реализована, как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, этой ночью россияне массированно ударили по Полтавщине. Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. В частности, в последнем в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.
Местные власти сообщили, что в Кременчуге обнаруживают опасные кассетные боеприпасы. Неразорванные элементы представляют смертельную угрозу, ведь могут взорваться в любой момент.