Армия РФ ударила по газовой инфраструктуре: что будет с поставками для населения

Российские войска атаковали газовую инфраструктуру Украины во время утренней массированной атаки 15 января. Несмотря на обстрел, снабжение газа происходит бесперебойно.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз".

"Сегодня утром враг нанес очередные коварные удары по газовой инфраструктуре Украины. Как и раньше, враг стремится оставить украинцев без тепла и газа", — говорится в сообщении.

Все предприятия компании работают в штатном режиме, отмечают в компании. Поставка газа для населения происходит бесперебойно, отключений не было

"Все последствия вражеской атаки будут ликвидированы в ближайшее время", – добавляют в НАК.

Как сообщалось, утром армия РФ атаковала Украину ракетами. В ряде областей ввели превентивные отключения света.

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