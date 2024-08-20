Армия РФ ударила по кафе в Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях

Противник не устает бить по гражданским.

Российская армия ударила по Малокатериновке Запорожской области. К сожалению, ранены.

Об этом пишет глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По данным ОВА, трое детей ранены, один из них — в тяжелом состоянии.

"Враг попал прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить".

Напомним, в результате удара оккупационной армии РФ по Вольнянску в Запорожье погибли семь человек — три человека, одна женщина и трое детей. Травмированы 36 человек, среди которых – 9 детей.

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