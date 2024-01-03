Армия РФ ударила по Новотягинке в Херсонской области: погибла женщина

Новотягинка 3 января оказалась под огнем российских войск. Захватчики, к сожалению, унесли очередную жизнь.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Чиновник отметил, что в результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1941 года рождения.

"Мои соболезнования близким", — написал он.

Напомним, в среду, 3 января, оккупационные войска ударили по населенному пункту Садовое в Херсонской области из артиллерии. К сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб пожилой мужчина.

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