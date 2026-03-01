ТСН в социальных сетях

Армия РФ ударила по общежитию в Харькове: детали

Россия атакует Харьков в первый день весны, есть попадания по общежитию.

Столб дыма

Столб дыма

Дополнено новыми материалами

Утром 1 марта российские войска ударили по общежитию в Харькове. Вспыхнул пожар, людей эвакуируют.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Атака на Харьков - что известно

«В Шевченковском районе вражеский дрон атаковал общежитие. На месте удара пожар, проводится эвакуация людей», — отметил он.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате обстрела поврежден технический этаж общежития.

На данный момент известно о трех пострадавших - женщины 75, 53 и 69 лет получили острую реакцию на стресс в результате атаки вражеского БПЛА в Шевченковском районе.

Сейчас на месте работают подразделения ГСЧС и дежурят медики.

БпЛА атакуют Харьков на протяжении всего утра 1 марта. В частности, «прилеты» были на границе Киевского и Шевченковского районов, а также в Салтовском. Фиксировали попадание в админздание и парк. В домах вокруг кое-где выбиты окна. К счастью, без пострадавших.

Напомним, 27 февраля сообщалось об ударе по учебному заведению Харькова. Так, попадание российского беспилотника типа Молния произошло в Новобаварском районе Харькова. Детали по поводу пострадавших или масштаба разрушений не уточнялись.

