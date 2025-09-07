- Дата публикации
Армия РФ ударила по палаточному лагерю на Сумщине: есть жертва
Из-за обстрела Сумщины 6 сентября пострадавшие.
Поздним вечером 6 сентября Россия атаковала палаточный лагерь гражданских в пригороде Путивльской общины на Сумщине. Есть погибший человек.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Что известно о последствиях
Как отмечается, мирный отдых людей враг превратил в трагедию.
«От обломочного ранения погибла 51-летняя женщина — еще до приезда медиков», — констатировал чиновник.
Искренние соболезнования родным.
«Ранены 7 человек, среди них — 8-летний мальчик и его родители. Всех госпитализировали», — говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние предварительно средней тяжести.
Напомним, в ночь на 7 сентября Украина пережила мощную воздушную атаку, которую устроила РФ. Враг применил БПЛА и ракеты наземного базирования. Общее количество — 818 средств воздушного нападения:
Предварительно, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель.
Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.