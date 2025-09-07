Армия РФ ударила по палаточному лагерю на Сумщине: есть жертва

Реклама

Поздним вечером 6 сентября Россия атаковала палаточный лагерь гражданских в пригороде Путивльской общины на Сумщине. Есть погибший человек.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Что известно о последствиях

Как отмечается, мирный отдых людей враг превратил в трагедию.

«От обломочного ранения погибла 51-летняя женщина — еще до приезда медиков», — констатировал чиновник.

Искренние соболезнования родным.

«Ранены 7 человек, среди них — 8-летний мальчик и его родители. Всех госпитализировали», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние предварительно средней тяжести.

Напомним, в ночь на 7 сентября Украина пережила мощную воздушную атаку, которую устроила РФ. Враг применил БПЛА и ракеты наземного базирования. Общее количество — 818 средств воздушного нападения:

Предварительно, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.