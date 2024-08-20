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Армия РФ ударила по промышленному объекту в Тернополе: фото последствий

Армия РФ ударила по промышленному объекту в Тернополе: фото последствий

Ночью 20 августа армия РФ ударила беспилотниками по городу Тернополь. / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

С ночи продолжается ликвидация возгорания.

Этой ночью российские беспилотники атаковали город Тернополь. Произошли попадания дронов в промышленный объект. На месте попадания по емкости, где хранились горюче-смазочный материал, возник пожар.

В пресс-службе ГСЧС показали фото последствий "прилетов".

В настоящее время на месте попадания работают экстренные службы. К ликвидации последствий удара привлечены более 90 чрезвычайных ситуаций, 21 единица техники, два пожарных поезда. Пожар локализован, но продолжается его ликвидация.

Фото последствий

Ночью 20 августа армия РФ ударила беспилотниками по городу Тернополь. / © ГСЧС в Тернопольской области
Ночью 20 августа армия РФ ударила беспилотниками по городу Тернополь. / Фото: ГСЧС в Тернопольской области
Ночью 20 августа армия РФ ударила беспилотниками по городу Тернополь. / © ГСЧС в Тернопольской области
Ночью 20 августа армия РФ ударила беспилотниками по городу Тернополь. / Фото: ГСЧС в Тернопольской области
Ночью 20 августа армия РФ ударила беспилотниками по городу Тернополь. / © ГСЧС в Тернопольской области
Ночью 20 августа армия РФ ударила беспилотниками по городу Тернополь. / Фото: ГСЧС в Тернопольской области
Ночью 20 августа армия РФ ударила беспилотниками по городу Тернополь. / © ГСЧС в Тернопольской области
Ночью 20 августа армия РФ ударила беспилотниками по городу Тернополь. / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Как сообщалось, ночью Россия атаковала Тернополь дронами. оккупанты нанесли удар беспилотникам по промышленному объекту. На месте "прилета" возник мощный пожар.

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