Армия РФ ударила по Украине беспилотниками: сколько дронов сбила ПВО, а где есть попадание

Ночью и утром 3 января российская армия атаковала Украину 93 ударными БпЛА Shahed, а также беспилотниками -имитаторами. Украинская ПВО уничтожила 60 дронов.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что захватчики атаковали дронами по направлениям Брянска, Миллерово, Орла в РФ.

"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 60 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях", — сообщило Командование.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

В результате российской атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях. Также сбитые дроны нанесли ущерб и в Киевской области. В нескольких районах повреждены частные дома и автомобили. Кроме того, есть погибший.

Напомним, 3 января РФ совершила атаку на Киев. Тревога началась в 4:00 и продолжалась более трех часов.

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