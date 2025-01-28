Армия РФ ударила по Украине беспилотниками: сколько дронов удалось уничтожить ПВО

Ночью против 28 января российские военные атаковали Украину сотней ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 65 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Подтверждены убытки 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях", — сообщили военные.

Кроме того, 28 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. Два из них вылетели в направлении России и Белоруссии.

В результате ночной атаки российских БПЛА повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях. По предварительной информации, обошлось без погибших.

Как сообщалось, этой ночью в соседней стране был сбит российский "Шахед". Один из дронов, которыми РФ атаковала Украину, покинул пределы страны.

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