Армия РФ ударила по Украине ракетами и "Шахедами": сколько целей сбила ПВО

В ночь на 13 августа российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 38 ударными беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили 17 БпЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Оккупанты атаковали ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, а БпЛА — из районов Чауды в аннексированном Крыму, Ейске и Курске.

"Сбито 17 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью 14 августа вражеские беспилотники атаковали Украину. В частности, взрывы раздавались в Киевской, Полтавской, Кировоградской областях.

Читайте также: