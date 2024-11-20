Армия РФ ударила по Украине разными ракетами и "Шахедами": что удалось сбить и куда целился враг

Ночью и утром 20 ноября армия РФ нанесла ракетные удары по Украине, атаковала беспилотниками "Shahed" и дронами неустановленного типа. Силы ПВО уничтожили 56 БпЛА и две ракеты.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне ударили зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородщины по Харьковской области. Пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровщине, Черниговщине и Сумской области. Кроме того, оккупанты били управляемыми авиабомбами и выпустили 122 беспилотника из районов Курска, Орела, Приморско-Ахтарска в РФ.

"По состоянию на 11:00 подтверждено сбыт двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях ", – говорится в сообщении.

Кроме того, 58 враждебных БПЛА были локационно потеряны в разных регионах. Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: пять – в РФ, а один – в Беларусь.

Напомним, посольство США предупредило о мощной атаке РФ по Украине 20 ноября. По соображениям осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам приказано скрыться на месте.

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