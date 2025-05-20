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- Украина
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Армия РФ ударила по Украине "Шахедами": сколько дронов удалось уничтожить
Последствия ночной атаки фиксируют в четырех областях -в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Житомирской.
В ночь на вторник, 20 мая, российские войска атаковали Украину беспилотниками. Враг запустил 108 БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов. ПВО уничтожило 93 воздушных целей.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что противовоздушная оборона уничтожила Shahed на востоке, севере и центре страны. В результате российской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.
По информации военных, 35 дронов - сбиты огневыми средствами поражения, 58 - локационно потеряны.
Этой ночью россияне атаковали беспилотниками по направлениям Брянска, Шаталово, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска.
Как сообщалось, ночью 20 мая российские беспилотники атаковали Украину. В ряде населенных пунктов раздавались взрывы.
Заметим, что утром 20 мая РФ вывела в Средиземное море три корабля. Один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.