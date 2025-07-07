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Армия РФ ударила по университету в Запорожье (фото)
Из-за российского удара по Запорожью 7 июля пострадали.
В понедельник, 7 июля, армия РФ ударила по Запорожью . Дрон попал в университет «Запорожская политехника».
Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Чиновник обнародовал жуткое фото ВУЗа после попадания вражеского БпЛА.
"В здании дыра, есть десятки пострадавших", - отметил он.
По словам Федорова, медики оказывают помощь шестерым пострадавшим от вражеской атаки на Запорожье.
"Их состояние оценивают как средней тяжести", - добавил начальник ОВА.
Напомним, российские войска утром 7 июля атаковали Запорожье беспилотниками. В городе зафиксированы разрушения, ранены люди.
«Враг атакует Запорожье БПЛА. Предварительно разрушены и ранены. До отбоя будьте в безопасности!» – призвал председатель ОВА Иван Федоров.
Впоследствии он уточнил, что по предварительным данным, из-за дроновой атаки на город пострадали по меньшей мере 10 человек.
В общей сложности враг нанес по Запорожью шесть ударов «Шахедами». Повреждены жилые дома, здание университета и предприятия.