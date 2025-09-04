- Дата публикации
Армия РФ ударила по Запорожью: есть раненые
Из-за обстрела Запорожья 4 сентября несколько человек получили ранения.
Днем 4 сентября российские войска ударили по Запорожью. Есть потерпевшие.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Детали обстрела Запорожья
Как стало известно, в результате атаки три человека ранены. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Впоследствии в ОВА уточнили, что количество пострадавших выросло.
«До четырех увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье», — отметил Федоров.
Потерпевшим оказана необходимая помощь.
Заметим, что примерно в это время россияне атаковали Запорожский район. Они обстреляли Беленькое из артиллерии.
Повреждены жилые дома, линии электро- и газоснабжения.
"Получила ранения жительница одного из домов. Она госпитализирована - женщина получает всю необходимую медицинскую помощь", - отметил руководитель ОВА.