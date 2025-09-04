Армия РФ ударила по Запорожью: есть раненые

Обстрел Запорожья 4 сентября / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Днем 4 сентября российские войска ударили по Запорожью. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Дата публикации 11:44, 04.09.25

Детали обстрела Запорожья

Как стало известно, в результате атаки три человека ранены. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Впоследствии в ОВА уточнили, что количество пострадавших выросло.

«До четырех увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье», — отметил Федоров.

Потерпевшим оказана необходимая помощь.

Обстрел Запорожья 4 сентября

Заметим, что примерно в это время россияне атаковали Запорожский район. Они обстреляли Беленькое из артиллерии.

Повреждены жилые дома, линии электро- и газоснабжения.

"Получила ранения жительница одного из домов. Она госпитализирована - женщина получает всю необходимую медицинскую помощь", - отметил руководитель ОВА.