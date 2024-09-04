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Армия РФ ударила по зданию одного из университетов Сум: что известно

Армия РФ ударила по зданию одного из университетов Сум: что известно

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Армия РФ ударила по зданию одного из университетов Сум: что известно

Столб дыма. / Фото: https://ua.depositphotos.com/

Информации о пострадавших пока нет.

Сегодня вечером, 3 сентября, россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Предварительно, враг применил КАБ.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – добавили в ведомстве.

Впоследствии стало известно, что есть один пострадавший. У него незначительные травмы.

"Необходимая медицинская помощь предоставлена", – заверили в горсовете.

Напомним, россияне вечером 1 сентября наносили ракетные удары по Сумам. Ракеты попали по заведениям для детей.

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