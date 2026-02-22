Армия РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре в четырех областях — фото

Последствия атаки / © Алексей Кулеба

Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре Донбасса, Запорожья, Николаевщины и Одесчины. Повреждены два локомотива. Движение поездов не останавливалось.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Враг бил по железнодорожной инфраструктуре Донбасса, Запорожья, Николаевщины и Одесчины. Повреждены два локомотива. Движение поездов не останавливалось. Профильные службы и ремонтные бригады уже ликвидируют последствия атак», — уточнил он.

Что известно о ночной атаке

Россияне атаковали Украину 50 ракетами и 297 дронами. Воздушные силы уничтожили 33 ракеты и 274 беспилотника. Основные направления удара — Киевщина, Одесчина, Кировоградщина, Полтавщина.

В результате российской атаки в Киеве пострадали женщина и ребенок, их госпитализировали. В Киевской области уже 15 человек пострадали от российской атаки, среди них 4 детей. Один человек погиб.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар:

«Главной целью вражеских ударов оставалась энергетика Украины, однако пострадали также жилые дома и инфраструктура. В частности, есть повреждения железной дороги».