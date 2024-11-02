Армия РФ ударила ракетой и беспилотниками: сколько воздушных целей удалось сбить

В частности, пять Shahed вернулись в Россию.

Ночью против 2 ноября российская армия нанесла удар управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 71 БпЛА "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО уничтожили 39 дронов в разных областях Украины.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне запустили ракету из воздушного пространства Белгородской области, а беспилотники – по направлениям Орела и Курска в Российской Федерации.

"По состоянию на 11:00 подтверждены убытки 39 вражеских БПЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. По предварительным данным, из-за падения обломков повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях", — сообщили ПС.

Кроме того, 21 беспилотник был локационно потерян, а пять дронов вернулись в Российскую Федерацию.

Напомним, с утра 2 ноября Киев оказался под атакой российских беспилотников. В столице Киеве раздавались мощные взрывы во время тревоги, продолжавшейся пять часов.

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