Армия РФ ударила разными ракетами и дронами: сколько воздушных целей удалось сбить

Ночью 20 августа российская армия атаковала Украину несколькими типами ракет и 26 ударными беспилотниками Shahed. Силы ПВО сбили 28 воздушных целей.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Сбиты 28 воздушных целей: одна крылатая ракета "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской области", — говорится в сообщении.

Оккупанты выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, крылатую ракету "Искандер-К" — из Брянской области, а управляемые авиационные ракеты Х-59 — из воздушного пространства Курской области и временно оккупированной территории Запорожской. Районы пусков Shahed – Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск.

Ночная атака на Украину

Этой ночью враг атаковал Украину баллистикой и беспилотниками. В нескольких областях произошли взрывы во время воздушной тревоги. В частности, в Хмельницкой, Киевской и Тернопольской областях.

Ночью и утром РФ ударила дронами и крылатыми ракетами по Киеву. Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты и БПЛА были уничтожены.

Также в Тернополе произошли громкие взрывы во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 01:32 до 02:59. В городе возник мощный пожар.

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