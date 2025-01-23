Армия РФ уничтожила объект энергетики в одном из городов: что известно

По энергообъекту ударили шесть БпЛА.

В преддверии ужина, 22 января, российская оккупационная армия атаковала беспилотниками энергетический объект в Запорожье. В результате обстрела он был уничтожен.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телеканала "Мы – Украина".

По его словам, российские военные начали атаку "Шахедами" около 22:00. Шесть дронов повредили объект энергетики, а один беспилотник – промышленный.

"После того, как враг уничтожил энергетический объект – 21 тысяча абонентов в Запорожье осталась без энергетики. В частности, объекты критической инфраструктуры. Это – котельные, заведения здравоохранения, админздания, здания социальной защиты", — подчеркнул глава ОВА. .

Федоров говорит, что воздушная тревога в Запорожской области продолжалась более шести часов, поэтому энергетики долго не могли начать ремонтные работы.

Как сообщалось, россияне уготовили по Запорожье. В результате атаки обрушился жилой дом, а под завалами оказались люди. Погиб один человек.

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