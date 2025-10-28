Лекарство

В результате очередной российской атаки на Киев в ночь на 25 октября был уничтожен центральный состав компании «Оптима-фарм» — одного из двух ключевых дистрибьюторов лекарственных средств в Украине. Этот удар, оцениваемый в 100 млн долларов ущерба, создал угрозу временных задержек в поставках медикаментов. Поскольку Украина потеряла около 20% месячного запаса лекарства страны.

Об этом пишет Экономическая правда.

Основные последствия атаки

Уничтожены склад, офис, оборудование и базы данных «Оптима-фарм». Компания контролирует около 43% фармацевтического рынка дистрибуции. Работники оценили финансовые потери в 100 миллионов долларов, что составляет около 5% ее годового оборота.

В результате удара дистрибьютор приостановил транспортировку лекарств на склады в Киевском регионе. Проблемы с доставкой в столичные аптеки уже ощутимы. Несмотря на значительные потери, участники фармацевтического рынка ожидают быстрой адаптации и стабилизации ситуации. Опыт предыдущих российских атак (в частности, уничтожение складов другого гиганта, БаДМ, в 2022 году) показывает, что рынок способен справиться с такими вызовами.

Компания БаДМ (второй крупнейший дистрибьютор, контролирующий 85% рынка вместе с Оптима-фарм) уже фиксирует увеличение спроса и обещает стабилизировать ситуацию. Исполняющий обязанности гендиректора «БаДМ» Дмитрий Бабенко прогнозирует «тяжелые две-три недели». Однако уверяет, что логистической крушения не будет.

CEO «Оптима-фарма» Игорь Гуцал подтвердил, что доставку лекарств в столичные аптеки осуществляют из региональных складов, хотя это не покрывает 100% спроса. Компания планирует возобновить транспортировку уже на этой неделе.

Дополнительные вызовы для «Оптима-фарм»

Финансовые трудности компании усугубляются недавним штрафом от АМКУ (2,4 млрд грн) за монополизацию и согласование цен на лекарства. В то же время, по словам представителей рынка, риски для потребителей минимальны. Дефицит может затронуть лишь некоторые редкие или заказные препараты, но не наиболее популярные. Производители лекарств имеют достаточные запасы, чтобы пополнить рынок через других дистрибьюторов.

Напомним, в субботу, 25 октября, РФ атаковала Киев дронами и ракетами. В Деснянском районе столицы спасатели тушили пламя.

В ночь на 25 октября Россия атаковала Киев, разрушив офис и состав одного из ведущих фармацевтических дистрибьюторов страны. Компания «Оптима-Фарм» занимает второе место среди дистрибьюторов Украины, обеспечивая около 20% месячного запаса лекарства по всей стране. Удар по ее составу стал уже вторым в этом году.

Предварительно ущерб составляет более $100 миллионов.