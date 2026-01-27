Армия РФ усилила давление на Мирноград: военные об угрозе у города

Город / © Associated Press

Войска страны-агрессорки России усиливают давление на Мирноград в Донецкой области. Кроме того, захватчики наращивают штурмовые действия в Покровском направлении и увеличивают применение авиации.

Об этом сообщил 7 корпус ДШУ.

По данным военных, оккупанты активизировали наступательные действия в северной части Мирнограда. В центральной части города продолжаются стрелковые бои. Для штурма так называемого верхнего Мирнограда россияне продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки.

Украинские Силы обороны блокируют противника на линии восточные окраины Мирнограда — Красный Лиман — Родинское.

У Покровска российские войска сконцентрировали главные усилия на оккупации Гришиного. Они накапливают легкую технику и личный состав в районе промзоны на северо-западе города. В дальнейшем враг пытается продвигаться в сторону Гришиного по нескольким маршрутам.

По данным военных, в полосе ответственности 7 корпуса существенно возрастает применение БПЛА разных видов. Враг активнее запускает «Молнии» — как дроны-матки, несущие на своем борту от двух FPV и наносящие по цели тройной удар. Фиксируются случаи использования дронов на оптоволокне, достигающих более 20 км в глубину украинской обороны.

Также увеличивается количество ударов тактической авиацией. За прошедшую неделю россияне сбросили на Покровскую агломерацию почти 360 авиабомб, а это на 20% больше предыдущей недели.

Как сообщали аналитики проекта DeepState, на Покровском направлении россияне продвинулись в селе Шахово. Этот населенный пункт расположен вблизи Доброполья.

Кроме того, аналитики отмечают, что враг совершил наступление на Донецком направлении. Россияне продвинулись вблизи Предтечино и Ступочков в Краматорском районе.