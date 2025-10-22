Армия РФ усовершенствовала массированные удары по Украине: эксперт назвал тревожные тенденции

Последствия атаки на Киев

Российская Федерация в своих воздушных атаках на Украину начала применять новые инструменты и тактики, усложняющие работу украинской противовоздушной обороны.

Об этом заявил авиационный эксперт и заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире Киев24.

По словам эксперта, среди новых вызовов — модернизированные ударные дроны «Шахед», способные изменять цель уже после запуска. Храпчинский объяснил, что некоторые типы БПЛА имеют связь, что увеличивает угрозу.

Кроме того, Храпчинский заметил, что точность российских ударов по объектам критической инфраструктуры существенно выросла. Особенно по сравнению с началом полномасштабного вторжения. По его мнению, это указывает на использование врагом разведывательных данных, полученных от китайских спутников. Эксперт подчеркнул, что Китай имеет гораздо больше таких спутников, чем Россия. Теперь необходимо обращать внимание, нет ли их в небе над Украиной во время вылетов российских МиГ-31.

Анатолий Храпчинский также подчеркнул, что в последнее время враг сделал основную ставку на баллистику, которую сложно перехватывать, в то время как ее эффективность у россиян улучшается. Именно этим объясняются случаи прорыва ПВО и попадания в объекты критической инфраструктуры. Эксперт добавил, что россияне сознательно прокладывают маршруты полета воздушных целей через города, чтобы повлечь за собой как можно больше разрушений.

«То есть выгоревшие подъезды, очень быстро занимающиеся квартиры, это может быть следствием того, что враг использует отдельно для пролета над городом более опасные средства поражения», — сказал он.

Напомним, россияне всю ночь наносили ракетные удары по Украине.

В Киеве из-за массированного российского обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще 19 получили ранения. Россияне всю ночь атаковали столицу ракетами и «Шахедами».

Также Анатолий Храпчинский ранее заявлял, что Россия существенно расширяет зону поражения, атакуя прифронтовые города, такие как Харьков и Чернигов, дронами типа «Ланцет». Эксперт говорит, что решение есть — это многоуровневая система РЭБ, которую должны закупать местные власти. Однако он предостерегает: против 500-килограммовых КАБов эта технология почти бессильна.