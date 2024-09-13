Армия РФ установила рекорд по применению FPV-дронов: цифра поражает

За прошедшие сутки оккупанты применили более 700 fpv-дронов. Это абсолютный рекорд за все время полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Эти показатели обусловлены не только активностью в зоне боевых действий в Украине, но и началом "контрнаступления" российских войск в Курской области", – говорит обозреватель.

Он также напомнил, что с 1 сентября Китай ввел ограничения на экспорт товаров двойного назначения, в частности дронов. Поэтому Россия, зная о введении этих ограничений, осуществляла закупки с "запасом", а потому могла себя обеспечить достаточным количеством fpv-дронов, чтобы в ближайшие месяцы не чувствовать дефицита.

"Насколько положительно или наоборот — никак, повлияют эти ограничения на применение РОВ fpv-дронов, с определенной уверенностью мы сможем сказать только через некоторое время", – подытожил Коваленко.

Напомним, по состоянию на утро 13 сентября 2024 г. ВСУ уничтожили 631 420 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1220 военных.

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