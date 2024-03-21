Армия РФ в очередной раз обстреляла Донетчину: что известно о последствиях

Российские войска 21 марта нанесли удар по Новогродовке Покровского района Донецкой области. В результате обстрела по меньшей мере один человек погиб, еще два – ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

Он детализировал, что погиб 61-летний мужчина. Ранения получили две женщины, их госпитализировали в больницу.

Армия РФ в очередной раз обстреляла Донетчину

Напомним, за сутки 15 марта российская оккупационная армия обстреляла 11 населенных пунктов в Донецкой области. Произошло 18 попаданий по жилому сектору, 1581 – по линии столкновения.

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