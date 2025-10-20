ТСН в социальных сетях

Армия РФ влупила по дому с людьми: пострадала целая семья

Из-за удара РФ по Харьковщине пострадала целая семья.

Удар по Харьковщине

Удар по Харьковщине

Утром 20 октября армия РФ ударила беспилотником по частному дому в поселке Орелька Лозовского района. Пострадала семья.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, ранение получила 42-летняя женщина. Также ее муж и двое детей получили острую реакцию на стресс

«Возник пожар, также повреждены два хозяйственных сооружения», — добавили в ГСЧС.

На месте происшествия работали спасатели, саперы ГСЧС и офицер-спасатель общины. Ликвидация последствий продолжается.

Напомним, 12 октября кафиры нанесли удары беспилотниками по гражданским объектам Харьковской области. Пострадали люди, в частности ребенок.

Под удар попали:

  • Бугаевка Чугуевского района — российский дрон попал в частный дом, вызвав пожар. Огонь оперативно ликвидировали. К счастью, люди не пострадали;

  • Чугуев и поселки Шевченково Купянского района БПЛА ударили по учебным заведениям, возникли пожары. Из-за удара пятеро пострадавших, среди них — один ребенок. Люди доставлены в медучреждения, им оказывается необходимая помощь.

