Армия РФ выпустила по одному из городов пять ракет: погибла женщина

Российская армия не прекращает ударов по городу Запорожье. Во время последней атаки враг выпустил по областному центру пять ракет.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Одна женщина погибла в результате вражеской атаки по Запорожью», — проинформировал чиновник, но без деталей.

Удары по Запорожской области

По данным ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 711 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области. В частности, российские войска совершили 12 авиаударов, пять обстрелов из РСЗО и 236 артударов.

Поступило 114 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей в разных населенных пунктах области.

Напомним, накануне россияне также массированно атаковали Запорожье. Враг целил беспилотниками по средности и жилым кварталам. Один «Шахед» убил женщину прямо на остановке. Это была продавщица в киоске на этой остановке. От него не осталось практически ничего.