Армия России массированно атаковали Черкассы и область: есть попадания и пострадавшие (фото)

По меньшей мере, два человека получили травмы.
Ночью 10 сентября русские войска ударили по Черкасской области. В регионе сработали силы ПВО, но произошли попадания. Есть потерпевшие.
Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Сложная ночь для нашей Черкасщины. С многочисленными вражескими атаками. Большинство из них наши защитники отбили. По предварительной информации, в общей сложности уничтожено 14 БПЛА противника. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", — сообщил глава ОВА.
В Черкассах в результате атаки двое жителей получили травмы. Кроме того, повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса.
В Уманском районе ночью россияне повредили инфраструктурный объект. Тем временем в Черкасском районе в результате падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар удалось ликвидировать.
Фото последствий
Как сообщалось, ночью армия РФ атаковала Киев. Российские дроны заходили в сторону столицы по разным направлениям и разным группам.
Читайте также: