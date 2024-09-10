Армия России массированно атаковали Черкассы и область: есть попадания и пострадавшие (фото)

По меньшей мере, два человека получили травмы.

Ночью 10 сентября русские войска ударили по Черкасской области. В регионе сработали силы ПВО, но произошли попадания. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Сложная ночь для нашей Черкасщины. С многочисленными вражескими атаками. Большинство из них наши защитники отбили. По предварительной информации, в общей сложности уничтожено 14 БПЛА противника. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", — сообщил глава ОВА.

В Черкассах в результате атаки двое жителей получили травмы. Кроме того, повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса.

В Уманском районе ночью россияне повредили инфраструктурный объект. Тем временем в Черкасском районе в результате падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар удалось ликвидировать.

Фото последствий

Армия РФ атаковала Черкасскую область ночью 10 сентября. / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Армия РФ атаковала Черкасскую область ночью 10 сентября. / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Армия РФ атаковала Черкасскую область ночью 10 сентября. / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Армия РФ атаковала Черкасскую область ночью 10 сентября. / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Как сообщалось, ночью армия РФ атаковала Киев. Российские дроны заходили в сторону столицы по разным направлениям и разным группам.

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