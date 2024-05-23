Армия России нанесли удар по типографии "Фактор-печать" в Харькове: подробности

Атака окупантов была направлена на один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе.

Российские оккупанты нанесли удар по типографии "Фактор-печать" в Харькове. В результате атаки погибли и ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе типографии Vivat.

Как стало известно, российская армия преступников нанесла удар по типографии, в результате чего погибли и ранены.

Атака оккупантов была направлена на один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе. Печатаются там не только книги издательства Vivat, но практически всех украинских издательств.

“Сейчас разверните свои книги на последних страницах – и посмотрите, сколько из них напечатано в Фактор-печать. Обещаем, вы будете удивлены, как их много. Если хотите поддержать типографию – сфотографируйте эти книги и выложите в своих соцсетях. Издательства и книжные магазины могут также приобщаться”, — подчеркнули в типографии.

Напомним, что российские террористы пользуются нехваткой возможностей уничтожать пусковые установки РФ.

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