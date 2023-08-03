Армия России перенапряжена и начинает отступать под давлением ВСУ – NYT

Российские войска перенапряжены и стали испытывать серьезные проблемы с логистикой, снабжением боеприпасами и персоналом. Из-за этих проблем русская армия начинает отступать.

Об этом пишет издание The New York Times.

В статье отмечается, что украинцы решили изменить тактику, сосредоточив основные усилия на истощении захватчиков артиллерией и дальнобойщики ракетами вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем врага. Кроме того, ВСУ постепенно наращивают свои силы на юге, где вторая волна готовившихся на Западе военных начинает проводить атаки, чтобы пробить оборонительные позиции россиян.

Вместе с тем издание отмечает, что первые результаты новой тактики были неоднозначными, они еще не достигли масштабных достижений, которые характеризовали их успехи в Херсоне и Харьковской прошлой осенью, несмотря на то, что ВСУ отвоевали несколько сел.

Недавно побывавший на передовой старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман заявил, что "сам контрнаступление не провалилось, но он затянется на несколько месяцев до осени".

Издание отмечает, что западные партнеры Украины обеспокоены тем фактом, что возвращение ВСУ к старой тактике требует быстрого расходования боеприпасов. По мнению западных экспертов, это может сыграть на руку диктатору Путину, который может поставить Украину в невыгодное положение в войне на истощение.

Ряд аналитиков сомневаются в том, что вторая волна украинского контрнаступления позволит прорвать российскую оборону.

Джан Лука Каповин и Александр Стронелл, аналитики британской разведывательной компании Janes, заявили, что стратегия атаки небольших подразделений "весьма вероятно приведет к массовым потерям, потере оборудования и минимальным территориальным достижениям" для Украины.

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Другие аналитики уверены в том, что Украина сможет вернуться к массовым атакам, тогда как сейчас самое главное пробить российскую оборону, поскольку наступать всегда труднее, чем обороняться.

"Я не думаю, что они отказываются от общевойсковой атакующей тактики", — сказал Филипп М. Бридлав, генерал ВВС, который был верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. — "И это мы увидим, когда украинцы пройдут через первую, вторую или третью линию обороны".

Кроме того, ВСУ начали увеличивать свои силы на прошлой неделе, когда войска начали расчищать пути через российские оборонные сооружения и начали истощать врага и его артиллерию.

Один из западных чиновников на правах анонимности заявил, что российская армия уже перенапряжена, захватчики испытывают проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением.

Генерал Бридлав согласился и выразил надежду, что контрнаступление ВСУ поставит россиян в невыгодное положение.

"Украинцы сейчас находятся в такой ситуации, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы", – сказал он. "И мы начинаем видеть, как россияне двигаются назад".

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что контрнаступление ВСУ происходит медленными темпами не только потому, что россияне выстроили мощные оборонительные линии и заминировали происки к своим позициям.

Кроме того, мы ранее информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что нет сроков по контрнаступлению. Он подчеркнул, что кафиры хорошо подготовились к этому и все заменяли.

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