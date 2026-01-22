Армия России перестала увеличиваться несмотря на мобилизацию: Зеленский объяснил почему

Владимир Зеленский / © Associated Press

Российские оккупационные войска теряют около 35 000 человек ежемесячно убитыми. Это привело к тому, что армия страны-агрессора фактически прекратила свой количественный рост.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент сравнил текущую ситуацию с прошлым годом, указав на существенное увеличение интенсивности потерь противника.

«Я делюсь с вами реальными цифрами. Настоящая статистика — 35 000 убитых в месяц. 35 000 солдат. В прошлом году в этот месяц это было около 14 тысяч. Россия не думает об этом, но мы думаем», — заявил глава государства.

Зеленский объяснил механику «стагнации» российской армии: темпы мобилизации в России уже не покрывают совокупные потери (убитые, раненые и дезертиры).

«Мы знаем, что они мобилизуют 43 000 в месяц, и они начинают терять 35 000. Из этих 43 вы должны знать, что около 10-15% убегают, а некоторые получают ранения», — отметил президент.

Ключевым фактором, позволившим остановить рост численности российской армии, Зеленский назвал развитие украинского беспилотного флота.

«Их армия перестала расти, это важно для нас, благодаря нашим операторам дронов и технологиям дронов», — подытожил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что в пятницу, 23 января, в Соединенных Арабских Эмиратах начнется первая трехсторонняя встреча Украины, США и России.

Также Зеленский предупредил об угрозе НАТО во время форума в Давосе.

