Армия Российской Федерации атакует Украину ракетами: детали

Утром 31 декабря армия Российской Федерации совершает массированную атаку на Украину. В частности, захватчики наносят удары ракетами. Объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Заметим, что после 07:00 ряд областей "покраснел" из-за угрозы применения авиационных средств поражения тактической авиацией РФ. Около 08:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистики.

Воздушные силы предупредили о запуске ракет оккупационными войсками по направлениям Сумской области (Шостки), Киевщины (васильковая) и Киева. В Сумской и столице прогремели взрывы. В частности, в Киеве работала ПВО.

Тем временем мониторинговые чаты информировали, что в небе было зафиксировано шесть бомбардировщиков Ту-22м3, которые проводят запуск ракет.

Кроме того, около 08:30 стало известно о взлете МиГ-31К с российского аэродрома Саваслейко.

Напомним, ранее военный эксперт Иван Тимочко сообщал: существует большая вероятность, что на Новый год и в ближайшие дни армия Российской Федерации может попытаться наносить ракетные удары по Украине.

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